ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن "الولايات المتحدة وتركيا، فشلتا في الخروج من الطريق المسدود في قضية شراء تركيا صواريخ "إس-400" الروسية"، مشيرة إلى أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التقى يوم الاثنين في البيت الأبيض مع وزير المالية التركي براءت ألبيرق، ولم يسفر اللقاء عن نتيجة ملموسة بخصوص المنظومات الروسية المذكورة".
ولفتت الصحيفة الىل أن "ممثلي الولايات المتحدة وتركيا التقوا في واشنطن هذا الأسبوع على هامش المؤتمر السنوي السابع والثلاثين حول العلاقات التركية الأميركية، ولم يتم تحقيق أي اتفاق حول المنظومات المذكورة".
وكانت تركيا قد أكدت مرارا في أوقات سابقة، أنها تعتبر صفقة "إس-400" الصاروخية من روسيا، تامة ولا يمكن إلغاؤها، مشددة على أن مطالب الولايات المتحدة بالتخلي عنها هي انتقاص من السيادة التركية.
كانت هذه تفاصيل خبر وول ستريت جورنال: أنقرة فشلت في الاتفاق مع واشنطن حول "إس-400" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.