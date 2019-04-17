وول ستريت جورنال: أنقرة فشلت في الاتفاق مع واشنطن حول "إس-400"

ذكرت صحيفة "​وول ستريت جورنال​" أن "​الولايات المتحدة​ و​تركيا​، فشلتا في الخروج من الطريق المسدود في قضية شراء تركيا ​صواريخ​ "إس-400" الروسية"، مشيرة إلى أن "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، التقى يوم الاثنين في ​البيت الأبيض​ مع وزير المالية التركي براءت ألبيرق، ولم يسفر اللقاء عن نتيجة ملموسة بخصوص المنظومات الروسية المذكورة".

ولفتت الصحيفة الىل أن "ممثلي الولايات المتحدة وتركيا التقوا في ​واشنطن​ هذا الأسبوع على هامش المؤتمر السنوي السابع والثلاثين حول العلاقات التركية الأميركية، ولم يتم تحقيق أي اتفاق حول المنظومات المذكورة".

وكانت تركيا قد أكدت مرارا في أوقات سابقة، أنها تعتبر صفقة "إس-400" الصاروخية من ​روسيا​، تامة ولا يمكن إلغاؤها، مشددة على أن مطالب الولايات المتحدة بالتخلي عنها هي انتقاص من السيادة التركية.