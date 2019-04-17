روسيا اليوم: أنباء عن ترحيل البشير إلى سجن كوبر واعتقال شقيقه

ذكرت قناة "​روسيا اليوم​" ان هناك أنباء عن عن ترحيل الرئيس السوداني السابق ​عمر البشير​ إلى سجن كوبر في ​الخرطوم​ واعتقال شقيقه.

وكان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف قد أعلن اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير، وبدء فترة انتقالية في البلاد لمدة عامين.

كما أعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في البلاد، وحظر التجول لمدة شهر اعتبارا من مساء الخميس، وإغلاق الأجواء والمعابر لأربع وعشرين ساعة في كافة أنحاء السودان. وأضاف بن عوف أن الجيش قرر حل المجلس الوطني ومجلس الرئاسة، وتشكيل مجلس انتقالي يتولى الحكم في السودان لمدة عامين، مع تعطيل الدستور الحالي.