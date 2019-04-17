ملك السعودية التقى ولي عهد أبوظبي واستعرضا العلاقات الثنائية ومستجدات الأحداث

التقى ملك ​السعودية​ ​سلمان بن عبدالعزيز آل سعود​، في قصره في ​الرياض​، ولي عهد ​أبوظبي​ الشيخ ​محمد بن زايد آل نهيان​، وذلك بحضور ولي العهد السعودي الأمير ​محمد بن سلمان بن عبدالعزيز​.

وذكرت "وكالة الأنباء السعودية- واس"، أنّه "جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، ومستجدات الأحداث في المنطقة".