ملك السعودية التقى ولي عهد أبوظبي واستعرضا العلاقات الثنائية ومستجدات الأحداث

التقى ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصره في الرياض، ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وذلك بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
وذكرت "وكالة الأنباء السعودية- واس"، أنّه "جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، ومستجدات الأحداث في المنطقة".
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