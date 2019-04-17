سلطات نيوزيلندا أوقفت إجراء تسليح الشرطة بعد خفض مستوى التهديد الإرهابي

أوقفت ​نيوزيلندا​ إجراءات تسليح عناصر الشرطة، بموازاة خفض خطر التهديد الإرهابي بعد شهر على مجزرة مسجدي ​كرايست تشيرش​.

وأوضح مفوض الشرطة مايك بوش، أنّ "مع خفض مستوى التهديد الأمني، أعادت الشرطة النظر في مسألة تسليح عناصرها وسيتّخذ قرار حمل السلاح على أساس كلّ حالة على حدة".

وكانت قد خفّضت وكالات الشرطة والأمن مستوى التهديد من مرتفع إلى متوسط، ما يعني أنّ السلطات تعتبر أنّ احتمال وقوع هجوم آخر أو عمل إجرامي عنيف لا يزال "ممكنًا" وليس "مرجّحًا بدرجة كبيرة".

ولا يزال مستوى التهديد أعلى ممّا كان عليه قبل الاعتداء الّذي وقع في 15 آذار عندما كان مستواه "منخفضا".