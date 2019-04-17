القوات الإسرائيلية هدمت شقة المتهم بارتكاب "عملية عوفرا" في كوبر

ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّ "قوات جيش الدفاع الإسرائيلي قامت بهدم شقة المخرب صالح البرغوثي في قرية كوبر، الّذي ارتكب مع شقيقه "عملية عوفرا" في 9 كانون الأول 2018، الّتي أدّت إلى مقتل رضيع إسرائيلي وإصابة 7 مواطنين آخرين".
وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "جيش الدفاع سيواصل العمل لإحباط النشاطات الإرهابية وللحفاظ على الامن في المنطقة".
وأرفق التعليق بفيديو لعملية الهدم.
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