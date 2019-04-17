القوات الإسرائيلية هدمت شقة المتهم بارتكاب "عملية عوفرا" في كوبر

ذكر المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​، أنّ "قوات جيش الدفاع الإسرائيلي قامت بهدم شقة المخرب صالح البرغوثي في قرية كوبر، الّذي ارتكب مع شقيقه "عملية عوفرا" في 9 كانون الأول 2018، الّتي أدّت إلى مقتل رضيع إسرائيلي وإصابة 7 مواطنين آخرين".

وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "جيش الدفاع سيواصل العمل لإحباط النشاطات الإرهابية وللحفاظ على الامن في المنطقة".

وأرفق التعليق بفيديو لعملية الهدم.