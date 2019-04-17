تأجيل جلسة محاكمة ناشطات حقوقيات في السعودية

أجلت محكمة سعودية جلسة كانت مقررة اليوم لمحاكمة 11 ناشطة حقوقية سعودية، وأثار التأجيل انتقادات دولية واسعة.
وتحاكم الناشطات ومن بينهن الناشطة البارزة لجين الهذلول أمام المحكمة الجزائية في الرياض بعدما تم اعتقالهن في أيار العام الماضي في إطار حملة أمنية واسعة استهدفت ناشطين قبل شهر من رفع الحظر المفروض على النساء في المملكة.
وكان من المتوقع أن تقوم لجنة قضائية مؤلفة من 3 قضاة بالرد على الدفاع الذي قدمته الناشطات في وقت سابق هذا الشهر. ومنع المراسلون الأجانب والدبلوماسيون من حضور جلسات المحاكمة.
وقام رجال شرطة في المحكمة بإرجاع الصحافيين والدبلوماسيين قائلين أنه تم تأجيل الجلسة. ولم تعرف الأسباب وراء ذلك ولم يتم تحديد موعد جديد لاستئناف المحاكمة.
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