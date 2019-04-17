"الركاب تحولوا لأشلاء".. تفاصيل حادث الدائري المروع- (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشف مصدر أمني بإدارة المرور، تفاصيل الحادث المروع الذي وقع أعلى دائري مؤسسة الزكاة، بالقرب من المرج، حيث أكد أن السبب في الحادث سائق سيارة نقل ثقيل.

وأضاف المصدر، لمصراوي، الأربعاء، أن الحادث وقع إثر اصطدام سيارة نقل ثقيل بسيارة نقل جماعي "باص"، مشيرًا إلى شدة قوة التصادم أدت إلى انقلاب "الباص" -الذي كان يوجد به حوالي 30 راكب، أكثر من مرة.

وتابع، أنه نتيجة انقلاب الباص لقى 5 أشخاص مصرعهم فيما أصيب أكثر من 16 شخص، حيث أدى تكرار انقلاب الباص إلى تحول جثث بعض الوفيات إلى أشلاء.

وتلقت غرفة عمليات إدارة المرور، بلاغًا من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري أعلى دائري مؤسسة الزكاة، ووجود ضحايا ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل "تريلا"، ما أسفر عن وفاة 5 أشخاص وإصابة 16 آخرين، وأمر اللواء عصام شادي مدير المرور برفع آثار الحادث، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حياله.