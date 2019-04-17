رئيس مدينة المنيا: 15 مليون تكلفة تطوير الكورنيش.. ولا نية لتحصيل رسوم دخول

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد المواجدي:

قال المهندس محمد سيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة، إن تطوير كورنيش النيل بمراحله الثلاثة تكلّف 15 مليون و300 ألف جنيه، بواقع 4 ملايين و300 ألف جنيه للمرحلة الأولى وطولها 500 متر من نادي الشرطة حتى مجلس المدينة والتي جرى الانتهاء منها، على أن تتكلف المرحلة الثانية التي تنتهي نهاية مايو المُقبل 5 ملايين، ثم المرحلة الثالثة التي تنتهي بنهاية العام الجاري والتي تتكلف 6 ملايين جنيه.

وأضاف "سيد" في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه الكورنيش تعرض إلى تلف جزء كبير من أساسياته عقب ثورة 25 يناير، واحتل الباعة الجائلون مساحات منه، واستولى أصحاب الأكشاك على المنطقة الخاصة بهم، فضلًا عن انتشار الخيول والكلاب الضالة؛ الأمر الذي أدى إلى تشكيل لجنة لتطويره وتجميله بمشاركة الوحدة المحلية مع أساتذة من كلية الفنون الجميلة.

وأوضح "سيد"، أن أعمال التطوير شملت إنشاء نافورة مركزية ومظلات للحماية من الشمس ومقاعد، وأماكن مخصصة لألعاب الأطفال وممشى ومحلات صغيرة ودورات مياه، مع الحفاظ على المساحات الخضراء بطول الكورنيش.

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كما شملت أعمال التطوير أيضًا، وضع سلات القمامة على طول الكورنيش، وإجراء أعمال الصيانة للمقاعد ودورات المياه واستغلال المساحات الخضراء وتنسيق الأشجار، وإعادة ترميم الأجزاء التالفة وتجميل ممرات المشاة وتأهيل الأرصفة والأسوار والحفاظ على المساحات الخضراء

وأكد رئيس المدينة، أنه جرى تشكيل هيكل إداري للكورنيش مكون من مديرين للكورنيش، وللأمن، والنظافة، والزراعة، نافيًا تحصيل أي رسوم من المواطنين المترددين على الكورنيش لأنه جرى تطويره ضمن خطة الدولة ومن صندوق خدمات المحافظة، كما أكد على عدم السماح لتواجد الخيول أو الكلاب عليه مرة أخرى أو العبث في أساسياته من جديد.

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