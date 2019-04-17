محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
انطلقت منذ قليل فعاليات مؤتمر الحلم المصري الأفريقي، بأحد فنادق مدينة 6 أكتوبر، بحضور الدكتور فاروق الباز مستشار الرئيس العلمي، والسفير محمدو لابرنج سفير الكاميرون بالقاهرة، السفير دينا مفتي، سفير إثيوبيا في القاهرة، السفير عيسى سليمان ناصر سفير تنزانيا بالقاهرة.
ويشهد المؤتمر حضورًا مكثفًا للعديد من رجال الأعمال.
ومن المقرر أن يفتتح الدكتور فاروق الباز، إطلاق مؤسسة الحلم المصري الأفريقي 2063 ويلقي كلمة.
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق مؤتمر "الحلم المصري الأفريقي" وسط حضور مكثف للمستثمرين المصريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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