24 جنيها لكيلو الليمون البلدي.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار البرتقال أبو سرة و الليمون البلدي والموز البلدي بين 50 قرشا وجنيهين في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس.

ويتراوح سعر كيلو البرتقال أبو سرة بين 4.5 و6.5 جنيه، وسعر كيلو الليمون البلدي بين 18 و24 جنيها، وسعر كيلو الموز البلدي بين 5.5 و6.5 جنيه.

وفي المقابل تراجعت أسعار الباذنجان البلدي و الفلفل الرومي البلدي والفلفل الحامي البلدي بين 50 قرشا وجنيه، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد الخليج 365 أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.25 و5.5 جنيه.

البطاطس بين 4 و6 جنيهات.

البصل بين 4 و6 جنيهات.

الكوسة بين 3 و5 جنيهات.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 و10 جنيهات، بتراجع جنيه.

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الفلفل الحامي البلدي بين 6 و9 جنيهات، بتراجع جنيه.

الملوخية بين 6 و8 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات.

البسلة بين 7 و10 جنيهات.

القلقاس بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 3.5 و4.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 4 و5 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 4.5 و6.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

اليوسفي بين 3.5 و 7.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 18 و24 جنيها، بزيادة جنيهين.

الجوافة بين 5 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

الموز البلدي بين 5.5 و6.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.