حريق كنيسة نوتردام مفتعل .. المدعي الفرنسي يوضح

اعلن المدعي العام الفرنسي ريمي هيتز المسؤول عن التحقيق في حادثة الحريق الضخم في كاتدرائية نوتردام في باريس اليوم الثلاثاء ان جميع المؤشرات تثبت ان الحريق عرضي ولم يكن بفعل فاعل.

واضاف هيتز في تصريح للتفزيون الفرنسي الرسمي "ليس هناك ما يدل على ان الحريق مفتعل".

واوضح ان 50 محققا يتولون التحقيق في الحريق الضخم الذي اندلع بالكاتدرائية التاريخية يوم امس الاثنين ودمر اجزاء كبيرة ادى الى انهيار برجها الذي يبلغ ارتفاعه 93 مترا.

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ودحض وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير في تصريح صحفي ادلى به في وقت سابق اليوم الاحتمالات التي نادت بها بعض الاحزاب في فرنسا بأن الحريق قد يكون مخططا اجراميا استهدف الكاتدرائية.

وشدد كاستانير على القول ان "الوقت الان هو وقت إعادة البناء" مناشدا الجميع التصرف بمسؤولية.

وحذر من احتمال "وجود مخاطر تهدد بقية هيكل الكاتدرائية" لكنه طمأن ان المبنى سيكون تحت المراقبة المستمرة في الايام المقبلة تحسبا لأية تطورات.

واشار رجال الاطفاء في تصريحات رسمية متفرقة الى احتمال ارتباط اندلاع الحريق بأعمال الترميم التي كانت تتم تحت سقف الكاتدرائية.