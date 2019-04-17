أثار إعلان شاب موريتاني يدعى يحظيه ولد داهي، أنه سيترشح للانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تشهدها البلاد في شهر يونيو المقبل، موجة من الجدل والسخرية.
وأعلن ولد داهي قبل أيام خلال تجمع في العاصمة الموريتانية نواكشوط، أنه سيترشح للانتخابات الرئاسية، وأن ”تطبيق الشريعة الإسلامية ومحاربة الملحدين ستكون على رأس برنامجه الانتخابي“.
الشاب الذي يقدم نفسه على أنه سلفي، عُرف بالإثارة خلال ظهوره عبر وسائل الإعلام المحلية في السنوات الماضية، إذ يصفه منتقدوه بـ“المشعوذ“، على خلفية ممارسات يقوم بها.
ويقوم ولد داهي -كما تظهر مقاطع فيديو- بممارسة ما يصفها بـ ”الرقية الشرعية“ التي يقول إنه ”تعلمها في المملكة العربية السعودية“ ويزعم أنه يكلم ”الجن“؛ ما جعله محلًّا للتندر من قبل نشطاء موريتانيين.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو :" متهم بالشعوذة " يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في موريتانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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