اول دولة تعلن امكانية منح عمر حسن البشير حق اللجوء

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الأوغندي هنري أوكيلو أوريم إن بلاده تدرس إمكانية منح اللجوء للرئيس السوداني المعزول عمر البشير المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال أوريم إنه "في حال طلب من أوغندا منح البشير حق اللجوء، فإنه يمكن النظر فيها على أعلى مستويات قيادتنا".

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وأشار إلى دور البشير الرئيسي في اتفاق السلام في جنوب السودان، مضيفا أن "الحكومة الأوغندية يمكن أن تفكر في منحه اللجوء".

وأضاف أن "أوغندا تتابع عن كثب التطورات في السودان، ونطلب من القيادة الجديدة هناك احترام تطلعات الشعب السوداني ومن بينها الانتقال السلمي للسلطة إلى حكم مدني".

وأوغندا هي واحدة من الدول الإفريقية التي استضافت البشير في الماضي دون تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، على الرغم من كونها من الموقعين على معاهدة روما التي تأسست بموجبها المحكمة.