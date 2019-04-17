صحيفة عبرية تزعم ..حماس وإسرائيل تقتربان من تهدئة "طويلة الأمد"

16 افريل 2019 19:23

كشفت وسائل إعلام عبرية، يوم الثلاثاء، عن تفاهمات هدوء طويلة المدى مع حركة حماس في قطاع غزة ، ويأتي ذلك في أعقاب الانتخابات الإسرائيلية 2019.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن إسرائيل وحماس في طريقهما لتنفيذ تفاهمات الهدوء لتكون على المدى الطويل، خاصةً بعد انتهاء الانتخابات الإسرائيلية وتشكيل الحكومة الجديدة المتوقع أن يترأسها بنيامين نتنياهو ".

وأشارت الصحيفة، إلى تصريحات يحيى السنوار قائد حركة حماس بغزة، والذي تحدث فيها قبل الانتخابات عن تفاصيل التفاهمات مع إسرائيل، برعاية المخابرات المصرية. مبينةً أن تلك التصريحات تشير لاستعداد حماس وإسرائيل لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار على مدى طويل، يضمن تحسين الوضع الاقتصادي بغزة.

ووفقا للصحيفة، فإن المشاريع التي ستنفذ بغزة وتحدث عنها السنوار ستلزم حماس بالامتناع عن أي أعمال "عنف" من غزة ضد إسرائيل.

وتقول الصحيفة إن حماس تدرك أن الظروف السياسية قد تغيرت، ما بين قبل الانتخابات، وما بعدها. منوهة إلى أن نتنياهو اجتاز هذه المرحلة بأمان دون الاضطرار لخوض مواجهة عسكرية، وبعد فوزه قلّت الضغوط عليه، وتبين أن الجمهور الإسرائيلي يدعم سياسته تجاه غزة، ولذلك أصبح لديه مساحة أكبر للمناورة.

16 افريل 2019 19:23 Tweet