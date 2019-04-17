رصد أنشطة في موقع نووي بكوريا الشمالية

قال خبراء أميركيون، إنه تم رصد أنشطة في الموقع النووي الرئيسي، في كوريا الشمالية، ما قد يعني أن بيونج يانج، قد تكون بصدد إعادة معالجة مواد مشعة، في البرنامج النووي لكوريا الشمالية.

تأتي المؤشرات المحتملة عن أنشطة إعادة معالجة جديدة الأسبوع الماضي، بعد قمة في فبراير، بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، انتهت بشكل مفاجئ من دون اتفاق بشأن البرنامج النووي لبيونج يانج.

ومنذ القمة، تقول كوريا الشمالية إنها تدرس خيارات لدبلوماسيتها مع الولايات المتحدة. وقال كيم، الأسبوع الماضي، إنه منفتح على محادثات مع ترامب في حال جاءت واشنطن إلى طاولة المفاوضات "بموقف سليم".

وأوضح مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن صوراً التقطتها الأقمار الاصطناعية، لموقع يونجبيون النووي في 12 أبريل الجاري، تظهر خمس عربات قطار قرب منشأة تخصيب اليورانيوم ومختبر الكيمياء الإشعاعية.

وقال المركز، ومقره واشنطن، "في الماضي، كانت هذه العربات المختصة على ما يبدو مرتبطة بنقل مواد مشعة أو بعمليات إعادة معالجة".

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وأضاف: "الأنشطة الحالية، إلى جانب صورها، لا تستبعد احتمال قيامها بمثل تلك الأنشطة، إما قبل أو بعد عملية إعادة معالجة".

وعقد ترامب وكيم قمتهما التاريخية الأولى في سنغافورة، في يونيو الماضي، وتم التوقيع خلالها على إعلان حول "نزع السلاح النووي لشبه الجزيرة الكورية".

وفشلت القمة الثانية في العاصمة الفيتنامية هانوي في التوصل لاتفاق بشأن البرنامج النووي لبيونج يانج.

وغادر الرئيس الأميركي القمة التي اقترح خلالها كيم اتفاقاً جزئياً تضمن عرضاً بتفكيك منشأة يونغبيون.

والبلدة التي تبعد نحو 100 كلم شمال بيونج يانج، تضم أول مفاعل نووي في كوريا الشمالية.

وعلقت كوريا الشمالية تجاربها النووية والصاروخية خلال العملية الدبلوماسية في 2018، لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت إن هناك مؤشرات على استخدام يونجبيون في فترة أقربها نهاية فبراير.