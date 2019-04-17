ترامب: القمة الثالثة مع زعيم كوريا الشمالية ستكون الأخيرة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنظيره الكوري الجنوبي مون جاي إن، خلال اجتماع بينهما مؤخراً، إن القمة الثالثة المقرر أن يعقدها مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون ستكون الأخيرة.

وأضاف: "سنحتاج إلى توقيع شيء ما حينها"، حسبما نقلت وكالة أنباء "بلومبرج".

وقال ترامب إن القمة الثالثة ستكون ممكنة فقط إذا تكللت المفاوضات على مستوى العمل بالنجاح.

Advertisements

اقرأ أيضاً.. ترامب يؤيّد عقد قمة ثالثة مع زعيم كوريا الشمالية

وأعرب ترامب وكيم، يوم السبت الماضي، عن استعدادهما لعقد قمة ثالثة لبحث برنامج بيونج يانج النووي.

وكان الاجتماع الثاني بين كيم وترامب انتهى في فبراير دون انفراجة في جهود نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية أو تخفيف العقوبات الأميركية.