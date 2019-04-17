كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السودان.. الاعتصام متواصل ودعوة لـ"الموكب الأبيض" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستمر اعتصام السودانيين في القيادة العامة للجيش السوداني لليوم الثاني عشر على التوالي.

ويواصل تجمع المهنيين، الذي يقود هذا الحراك دعواته إلى السودانيين بالتوجه نحو الاعتصام لإفشال أي محاولة لفضه داعين إلى التمسك بالسلمية وحذر تجمع المهنيين في الوقت نفسه ممن وصفهم بالمتربصين والمندسين.

كما دعت القوى الموقعة على إِعلان "الحرية والتغيير" إلى المشاركة الأربعاء في تظاهرات باسم الموكب الأبيض، يتقدمها الأطباء وتتحرك من مستشفى الخرطوم التعليمي باتجاه القيادة العامة للمطالبة بإطلاق سراح بقية المعتقلين خاصة من أبناء دارفور وعدم المساس أو محاسبة الضباط الذين أعلنوا انحيازهم إلى الحراك الشعبي.

من جهة، أخرى تستمر مشاورات واجتماعات القوى السياسية لإجازة رؤى بشأن المرحلة الانتقالية، ومن ثم تقديمها للمجلس العسكري الانتقالي في إطار الدعوة إلى الحوار التي دعا إليها المجلس الانتقالي.

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وكانت موفدة "العربية"، أفادت في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، بسماع دوي إطلاق نار في الجهة الغربية من مقر اعتصام القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم.

وأضافت أنه فور سماع إطلاق النار، تدافع المعتصمون للاختباء والاحتماء في مكان آمن قريب. فيما طالبت اللجان الأمنية من الموجودين الجلوس أرضاً حتى هدوء الأوضاع.

وطالبت قوات الجيش بالبقاء في منطقة آمنة إلى حين انتهائها من تمشيط المنطقة والقبض على المسلحين الذين أطلقوا النار.