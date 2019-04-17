كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يتهم قوات الوفاق طرابلس باقتحام السفارة الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهم الجيش الليبي القوات الموالية لحكومة الوفاق في طرابلس باقتحام مقر السفارة الأمريكية في طريق مطار طرابلس، وفق ما أوردت صحيفة المتوسط الليبية، أمس الثلاثاء.

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وأوضحت غرفة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي، أن المقر كان خالياً من الموظفين والحراسات واستولت عليه قوات حكومة الوفاق.

وكشفت الغرفة الاستيلاء على سيارات مصفحة، ومدرعة عسكرية مجهزة تابعة لسلاح المارينز المكلف بحماية المقر.