كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موجيريني تطالب بإرسال سفن للمتوسط لمكافحة تهريب أسلحة إلى ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حضت منسقة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، دول الاتحاد على إعادة إرسال سفن حربية إلى المتوسط لمكافحة تهريب الأسلحة والنفط في ليبيا ضمن عملية "صوفيا".

وأوضحت موغيريني أنه ومن دون وجود هذه السفن لن تتمكن عملية صوفيا من تنفيذ مهامها، مشددة على مسؤولية كل دول الاتحاد في إنجازها.

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وأضافت موغيريني أن وجود هذه السفن سيكون رادعاً لشبكات التهريب النشطة في المتوسط بين السواحل الإفريقية والأوروبية.

وكان الاتحاد مدد مهمة العملية العسكرية مارس الماضي مع تعليق مؤقت لنشر السفن بسبب رفض إيطاليا.