كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيوزيلندا تخفض مستوى التهديد الأمني إلى "متوسط" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مكتب رئيسة وزراء نيوزيلندا في بيان، الأربعاء، إن السلطات خفضت مستوى التهديد الأمني على المستوى الوطني إلى "متوسط" بعدما كانت قد عدلته إلى مرتفع في أعقاب الهجوم الإرهابي على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في 15 من مارس، والذي أودى بحياة 50 شخصاً كما أصيب في الهجوم نحو 50 آخرين.

وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن في بيان: "رغم تعديل مستوى التهديد إلى متوسط، وفي حين أنه لا يوجد حالياً تهديد محدد تتعامل معه السلطات، سيظل الناس يلاحظون وجوداً واضحاً للشرطة في الأحداث العامة...".