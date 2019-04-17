كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 شركات تعلق شراء نفط إيران انتظارا لقرار ترامب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعتزم أكبر مشتري النفط الإيراني تعليق مشترياتهم، في انتظار معرفة ما إذا كان البيت الأبيض سيمدد الإعفاءات ويسمح لهم بمواصلة شراء الخام، وفقا للعين الإخبارية.

وأشار تقرير لوكالة "بلومبرج" إلى أن معظم المشترين الآسيويين سيتجنبون الواردات الشهر المقبل، لأنه من غير الواضح ما الذي سيحدث للإعفاءات التي من المقرر أن تنتهي في الأسبوع الأول من شهر مايو/أيار، وفقا لمصادر على اطلاع بالأمر.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عنه هويتها: "إنه حتى إذا تم تمديد الإعفاءات، فسيكون الأوان قد فات لطلب الشراء واستلام البضائع لهذا الشهر".

وأفادت المصادر بأن 5 شركات تكرير على الأقل في كوريا الجنوبية واليابان والصين لا تخطط لاستيراد الخام الإيراني وشحن الغاز المسال في مايو/أيار.

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وأشارت إلى أن بعض الشركات الكورية واليابانية اشترت بالفعل شحنات بديلة لهذه الفترة، حيث تستغرق الشحنات الإيرانية أكثر من 20 يوما للوصول إلى شرق آسيا، ما يعني أنه لن يكون هناك وقت كافٍ لشحن البضائع والوصول إليها خلال الشهر نفسه.

ولفتت الوكالة إلى أن القرار المفاجئ الذي اتخذته الولايات المتحدة العام الماضي بالسماح لثماني دول بمواصلة شراء النفط الإيراني ساهم بشكل كبير في انخفاض أسعار النفط الخام في الربع الرابع من العام.

وفي الوقت الذي يبدو فيه البيت الأبيض حريصا على مواصلة الضغط على طهران، توقع محللون أن منع تحقيق المزيد من المكاسب في أسعار النفط يمثل أولوية قصوى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبالنظر إلى أن النفط الخام تعافى بقوة هذا العام، فهذا يشير إلى أنه ربما يتم تمديد بعض الإعفاءات على الأقل.