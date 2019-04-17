كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات تسير قافلة تحمل 221 طنا من المواد الغذائية لأهالي حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيرت دولة الإمارات - عبر ذراعها الإنساني "هيئة الهلال الأحمر" - قافلة مساعدات تحمل أكثر من 221 طناً من المواد الغذائية الضرورية لإغاثة أهالي مديرية "دوعن"، عدد من المناطق النائية في حضرموت اليمنية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتحسين الظروف المعيشية للشعب اليمني، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الإماراتية وتزامناً مع "عام التسامح 2019".

ووزعت فرق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 2740 سلة غذائية، استهدفت 13 ألفاً و700 فرد من الأسر المحتاجة والفقيرة بمناطق الربط، والخريبة، والرشيد، وعورة، والقرين، والقويرة، والرحاب، وهدون، وخسوفة، ولجرات وضواحيها بمديرية دوعن، ومديرية ساه والخون بصحراء حضرموت.

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وعبر المستفيدون من قافلة المساعدات الغذائية التي ساهمت في تخفيف معاناة الأسر والأهالي، عن جزيل شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات وذراعها الإنساني "هيئة الهلال الأحمر" لتسيير القوافل الغذائية والإنسانية في مختلف المجالات، خاصة ما يمس منها حياة الناس المعيشية بشكل مباشر.

ومنذ بداية "عام التسامح" وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 12407 سلال غذائية في حضرموت، بمعدل 1001 طن، و244.9 كيلو غرام، استهدفت 62035 فرداً من الأسر المحتاجة والمتضررة في المحافظة اليمنية.