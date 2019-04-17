كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال الأحمر الإماراتي تبدأ المرحلة الثانية من الأعراس الجماعية في 11 محافظة يمنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم هيئة الهلال الأحمر الإماراتي المرحلة الثانية من الأعراس الجماعية لـ 2200 شاب وفتاة في 11 محافظة يمنية خلال العام الحالي، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة

وبحسب وكالة وام الإماراتية، تتكفل الهيئة بمستلزمات الزواج ومتطلبات العرسان والتجهيزات المنزلية وكل ما من شأنه أن يحقق الأهداف الاجتماعية والإنسانية لهذه المبادرة النوعية.

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ونظمت هيئة الهلال الأحمر العرس الأول في محافظة سقطري الذي اشتمل على 400 زيجة بحضور وفد من الهيئة أشرف على مراسم الزواج والترتيبات الخاصة بذلك.. كما حضر المراسم عدد من المسؤولين المحليين في أرخبيل سقطري بجانب العرسان وأسرهم ومعارفهم.

وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي أن الأعراس الجماعية تأتي ضمن مبادرات الإمارات الإنسانية والاجتماعية على الساحة اليمنية بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وبمتابعة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر.