كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القيادة العامة للجيش الليبي تدين قصف المدنيين في طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدانت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، استهداف المدنيين بصواريخ غراد بشكل عشوائي على أحياء متفرقة بطرابلس من قبل المليشيات المسلحة، والتي أسفرت عن سقوط قتلي وجرحي في صفوف المدنيين.

. وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه إن "القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية وهي تتابع سير العمليات العسكرية الجارية لمحاربة الإرهاب بجميع أنواعه"، مؤكداً على "قيام المليشيات الإرهابية والتي تسيطر على العاصمة بالرماية العشوائية بصواريخ الجراد والراجمات على ضواحي المدنية".

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وأضاف البيان أن "القيادة العامة تدين هذه الإعمال الإرهابية وتتوعد بمحاسبة مرتكبيها وهم معروفين لدينا بالأسماء".

وتقدمت القيادة العامة للجيش الليبي "بأحر التعازي لأسر الضحايا الأبرياء الذين استشهدوا في هذه العملية الإرهابية وندعو الله بالشفاء العاجل للجرحى وما النصر إلا قريب ليتخلص شعبنا من هؤلاء الإرهابيين مثل ما تخلصت منهم بنغازي ودرنة والجنوب الليبي".