الأندونيسيون يصوّتون لانتخاب رئيس أكبر دولة مسلمة

اسماء السيد - بدأ الأندونيسيون الأربعاء التصويت في الانتخابات الرئاسية التي يتواجه فيها الرئيس المنتهية ولايته جوكو ويدودو مع الجنرال السابق بوابوو سوبيانتو للفوز برئاسة البلد الأكثر تعدادًا بالمسلمين في العالم.

"الخليج 365": فتحت أولى مكاتب الاقتراع أبوابها في مقاطعة بابوازيا في شرق البلاد لهذا الاستحقاق، الذي دعي 190 مليون أندونيسي إلى الإدلاء بأصواتهم خلاله حتى الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي (06:00 ت غ).

ستكون هذه أكبر انتخابات في تاريخ البلاد، وسيختار خلالها الناخبون أيضًا من بين 245 ألف مرشح للبرلمان الوطني والبرلمانات المحلية في الأرخبيل الشاسع، المؤلف من 17 ألف جزيرة.

يتصدر جوكو ويدودو استطلاعات الرأي، آملًا في الاستفادة من فورة في البنى التحتية جرت في عهده ومن حيوية أكبر اقتصاد في جنوب شرق أسيا.

وكان الرئيس المتحدر من أصول متواضعة دخيلًا على السياسة عند انتخابه عام 2014، وهو يواجه الآن الخصم نفسه برابوو سوبيانتو، الجنرال السابق المرتبط بنظام سوهارتو، والذي كان خصمه أيضًا في الانتخابات السابقة قبل أربع سنوات.

في حال الخسارة، حذرت المعارضة من أنها قد تطعن بالنتائج بسبب شوائب في القوائم الانتخابية، ملوّحة حتى بإمكان تنظيم تظاهرات في الشارع.

قالت سوبارني (79 عامًا) عند الإدلاء بصوتها في بابوازيا "أنا سعيدة جدًا، لأنه لا يزال بإمكاني التصويت رغم سني المتقدم. لكنه أمر معقد جدًا، لأنه هناك الكثير من بطاقات الاقتراع".

تعزيز الأمن

تم تعزيز الأمن في هذه المقاطعة الجبلية بسبب حركة استقلالية ، حيث نشر نحو مليوني جندي وشرطي لمراقبة عمليات التصويت.

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في بالي، قال الناخب غوستي سودارسا (65 عامًا)، "هذا الأمر لا يحصل إلا مرة كل خمس سنوات، وعلينا بالتالي استخدام حقنا في التصويت، لأن هذا سيحدد وجهة أمتنا".

وكانت أكثرية استطلاعات الرأي تعطي تقدمًا بحوالى عشر نقاط لجوكو ويدودو (57 عامًا) في مواجهة برابوو سوبيانتو (67 عامًا). وقبل أربع سنوات، فاز ويدودو بالاستحقاق بفارق بسيط، وقد تقدم سوبيانتو حينها بطعن رفضه القضاء لاحقًا.

ومن المتوقع أن تعطي تقديرات أولية خلال النهار مؤشرات إلى هوية الفائز في الانتخابات الرئاسية، فيما الإعلان عن النتائج النهائية الرسمية لن يحصل قبل مايو.

شهدت الحملة الانتخابية خلال هذا العام مواقف هجومية حادة من المعسكرين المتنافسين، اللذين كثفا جهودهما لاستمالة الناخبين المسلمين المحافظين. غير أن انتشار الأخبار الكاذبة بصورة كبيرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي قد يكون له أثر على الناخبين.

وردت تقارير عن تأخر العملية الانتخابية في بعض أنحاء البلاد التي تضم مئات المجموعات الإثنية والديانات. ونشر أكثر من 800 ألف مكتب اقتراع في الأرخبيل الشاسع الزاخر بالبراكين، من أدغال سومطرة مرورًا بجزيرة جاوا ذات الكثافة السكانية الأكبر، وصولًا إلى جزيرة سومباوا المعزولة.

يتعيّن على الناخبين حفر ثقوب في أوراق الاقتراع لاختيار مرشحيهم، ثم تغميس الإصبع بـ"حبر حلال"، لتفادي الغش الانتخابي.

وشهدت الحملة الانتخابية في هذا العام مواقف هجومية حادة من المعسكرين المتنافسين اللذين كثفا جهودهما لاستمالة الناخبين المسلمين المحافظين.