غوتيريش يواصل مسعى لإعادة إطلاق محادثات توحيد جزيرة قبرص

اسماء السيد - الأمم المتحدة: أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن الدولي الثلاثاء إنه يواصل مسعى لإعادة إطلاق مفاوضات إعادة توحيد جزيرة بعد نحو عامين على انهيارها.

وفي تقرير أرسله إلى المجلس، قال غوتيريش إنه طلب من موفدته، الدبلوماسية الأميركية جين هول لوت، مواصلة عقد محادثات مع القادة القبارصة الأتراك والقبارصة اليونانيين على أساس إعادة إطلاق المفاوضات.

قال غوتيريش في التقرير الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه "آمل أن تؤدي المشاورات الجارية إلى العودة إلى المفاوضات التي يمكنني أن أكرّس فيها كامل ثقل منصبي، بهدف التوصل إلى حل دائم للمسألة القبرصية". أضاف "إن الطريق يجب أن يتم إعداده بشكل جيد، بإلحاح وتركيز".

ووصلت المحادثات حول إعادة توحيد قبرص في يوليو 2017 إلى طريق مسدود بعد فشل القادة القبارصة اليونانيين والأتراك على الاتفاق على تسويات بشأن تقاسم السلطة وترتيبات أمنية للجزيرة. وقبرص مجزأة منذ عام 1974 بعدما اجتاحت القوات التركية واحتلت ثلثها الشمالي ردًا على انقلاب مدعوم من أثينا.

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لا يزال آلاف الجنود الأتراك يتمركزون في الشطر الشمالي، ولا تزال نيقوسيا العاصمة الوحيدة المجزأة في العالم. والتقى الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس مع زعيم القبارصة الأتراك مصطفى أكينجي في أكتوبر وفبراير، وأجريا مفاوضات مباشرة.

تم الاتفاق على عدد من إجراءات بناء الثقة بشأن إزالة الألغام وتبادل الأعمال الفنية بين الجانبين ونقل الكهرباء والسماح لمشغلي الهواتف النقالة بالعمل في الجانبين. لكن "الشكوك لدى الجانبين بشأن آفاق استئناف المحادثات لا تزال قائمة" في أعقاب لقاء الزعيمين، بحسب غوتيريش.

توجّهت لوت أربع مرات إلى قبرص منذ أكتوبر لمحادثات حول إعادة إطلاق المفاوضات، والتقت ممثلين عن اليونان وتركيا وبريطانيا ومع مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني.

وطلب مجلس الأمن من غوتيريش في يناير تقديم تقرير حول جهوده لإعادة إطلاق المحادثات بعد تجديد مهمة حفظ السلام الدولية لستة أشهر. وحذرت الولايات المتحدة من أنه من دون إحراز تقدم نحو حل سياسي فإن قوة حفظ السلام لن تبقى إلى ما لا نهاية في الجزيرة المجزأة.

