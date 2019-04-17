«ترمب» يجهض مخطط «الكونجرس» لانسحاب أمريكا من حرب اليمن

اليوم الجديد أجهض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مخطط الكونجرس الأمريكي الرامي إلى إنهاء المشاركة الأمريكية في حرب التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن. وعلق وزير الدولة الإماراتي أنور قرقاش، على خطوة ترمب بتأكيده على أنها إشارة إيجابية استراتيجية وفي وقتها. وكان "ترمب" قد أكد أن قرار الكونغرس محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف سلطاته الدستورية، وهو ما يعرض للخطر أرواح مواطنين أمريكيين وجنودا شجعانا، في الوقت الحالي وفي المستقبل.

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