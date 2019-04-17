النشرة: القوى الأمنية حضّرت خطة أمنية لمواكبة الإحتفالات بعيد الفصح

أفاد مراسل "النشرة" أن "القوى الأمنية بمختلف تشكيلاتها حضّرت خطة أمنية لمواكبة مناسبات الجمعة العظيمة وعيد الفصح المجيد في الجنوب، على أن تبدأ مساء الخميس وتنتهي مساء عيد الفصح".
ووفق المعلومات فإن "أعين القوى الأمنية ستكون ساهرة لحماية الكنائس والأديرة على مستوى كل الجنوب من صيدا وشرقها وفي مرجعيون وصور وبنت جبيل وحاصبيا والنبطية وجزين، وتشمل الخطة الموضوعة نشر نقاط ثابتة في محيط دور العبادة وتسيير دوريات الى محيطها للحفاظ على السلامة العامة وعلى راحة المحتفلين بالعيد في الكنائس خلال القداديس التي ستقام".
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