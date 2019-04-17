النشرة: القوى الأمنية حضّرت خطة أمنية لمواكبة الإحتفالات بعيد الفصح

أفاد مراسل "​النشرة​" أن "​القوى الأمنية​ بمختلف تشكيلاتها حضّرت خطة أمنية لمواكبة مناسبات ​الجمعة العظيمة​ و​عيد الفصح​ المجيد في ​الجنوب​، على أن تبدأ مساء الخميس وتنتهي مساء عيد الفصح".

ووفق المعلومات فإن "أعين القوى الأمنية ستكون ساهرة لحماية الكنائس والأديرة على مستوى كل الجنوب من صيدا وشرقها وفي ​مرجعيون​ وصور و​بنت جبيل​ و​حاصبيا​ و​النبطية​ وجزين، وتشمل الخطة الموضوعة نشر نقاط ثابتة في محيط دور العبادة وتسيير دوريات الى محيطها للحفاظ على ​السلامة العامة​ وعلى راحة المحتفلين بالعيد في الكنائس خلال القداديس التي ستقام".