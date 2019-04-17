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مدارس وثانويات وادارات رسمية في محافظة عكار التزمت الاضراب

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إلتزمت المدارس والثانويات والمعاهد والمهنيات الرسمية في محافظة عكار بالإضراب، وإدارات الدولة في المحافظة التزمت جميعها بالإضراب، بناء على قرار ​هيئة التنسيق النقابية​ و​رابطة موظفي الإدارة العامة​ للإضراب إحتجاجا ورفضا للمساس بالرواتب والأجور.

وفتحت جميع مكاتب المحافظة في سرايا حلبا ابوابها، والموظفون موجودون في مكاتبهم دون عمل، باستثناء محكمة حلبا المدنية التي تعقد فقط الجلسات الطارئة للمحكومين.

وتوقف موظفو سنترال حلبا عن العمل، أما عمال أوجيروا فيعملون بشكل طبيعي، كذلك ​موظفو كهرباء لبنان​ في حلبا ومصلحة ​المياه​ و​بلدية حلبا​.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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