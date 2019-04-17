مدارس وثانويات وادارات رسمية في محافظة عكار التزمت الاضراب

إلتزمت المدارس والثانويات والمعاهد والمهنيات الرسمية في محافظة عكار بالإضراب، وإدارات الدولة في المحافظة التزمت جميعها بالإضراب، بناء على قرار هيئة التنسيق النقابية ورابطة موظفي الإدارة العامة للإضراب إحتجاجا ورفضا للمساس بالرواتب والأجور.
وفتحت جميع مكاتب المحافظة في سرايا حلبا ابوابها، والموظفون موجودون في مكاتبهم دون عمل، باستثناء محكمة حلبا المدنية التي تعقد فقط الجلسات الطارئة للمحكومين.
وتوقف موظفو سنترال حلبا عن العمل، أما عمال أوجيروا فيعملون بشكل طبيعي، كذلك موظفو كهرباء لبنان في حلبا ومصلحة المياه وبلدية حلبا.
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