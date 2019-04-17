النشرة: إقفال المؤسسات الرسمية والمدارس الخاصة والرسمية ببعلبك تلبية للدعوة بالإضراب

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، بـ"إقفال المؤسسات الرسمية والمدارس الخاصة والرسمية كافّة في محافظة بعلبك، حيث لبّت الدعوة للإضراب الّذي شمل المؤسسات الرسمية وتوقّف التدريس في ​المدارس الرسمية​ والثانويات و​الجامعات​​ في المدينة وقرى المحافظة. كما عمّ الاضراب مختلف البلديات والاتحادات البلدية".

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