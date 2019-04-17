الحجيري: لا يجوز المس بأصحاب الدخل المحدود

علق عضو كتلة "المستقبل" النائب بكر الحجيري على ما يحكى عن الاتجاه لخفض رواتب الموظفين، مؤكدا أنه "حتى الآن لم يحصل اي اقرار جدي في هذا المجال"، معتبرا ان "البيان الوزاري تحدث عن إجراءات مؤلمة وقد حذرنا في السابق ان تكون على حساب الطبقات الفقيرة".
وراى الحجيري في حديث اذاعي أنه "لا يجوز المس بأصحاب الدخل المحدود".
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