أبو الحسن: لسماع أنين وصرخة الناس والكف عن التعالي والتعجرف

لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​هادي أبو الحسن​، الى "أننا نجني اليوم ثمار نتائج السياسات الفاشلة المتراكمة التي قامت بها الدولة منذ ما بعد ​إتفاق الطائف​، ناهيك عن هذا النظام الطائفي الذي يمنع المساءلة والمحاسبة"، مشيرا الى أنه "ليس هناك رؤية استراتيجية ونتعاطى مع كل مرحلة بمرحلتها وعندما نصل الى الحائط نذهب الى الحل الأسهل وهو جيبة المواطن".

وأكد أبو الحسن في حديث إذاعي "أننا نرفض المس بجيوب الطبقة الشعبية والمتوسطة، ونحن مع ال​سياسة​ التقشفية، ومنذ 5 أشهر أعلنا عن إجراءات تقشفية مكونة من 14 نقطة لم نتطرق فيها الى رواتب الموظفين و​العمال​ والمتقاعدين"، مبينا أن "هناك أشياء عديدة من التهرب الضريبي والجمركي و​الأملاك البحرية​ التي هي في صلب نضالنا وهناك أمور كثيرة يمكن التطرق اليها قبل المس بمعاشات الطبقة الشعبية".

وسأل: "من يستطيع أن يتحمل ردة فعل الناس؟ نحن مع الناس ومطلبهم محق"، معتبرا أن "هناك قصر نظر في مقاربة الأمور"، داعيا الى "سماع أنين وصرخة الناس والكف عن التعالي والتعجرف والبحث عن مزاريب الهدر وترك ​القضاء​ وهيئة التفتيش تعمل".