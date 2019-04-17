موظفو المؤسسات العامة في الكورة التزموا الاضراب

أفادت معلومات صحافية أن موظفي الادارات العامة في الكورة التزموا بالاضراب التحذيري الذي دعت اليه رابطة موظفي الادارة العامة. ففي سراي أميون، حضر الموظفون الى مكاتبهم دون ممارسة أعمالهم الادارية باستثناء المعاملات الضرورية. كما شارك موظفو البلديات ومعلمو المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية بالاضراب، في حين تفاوتت نسبة المدارس الخاصة التي التزمت الاضراب في الكورة.

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