النشرة: طقس عاصف يسيطر على منطقة حاصبيا

افاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ بأن "منطقة حاصبيا تشهد منذ ليل أمس طقسا عاصفا مصحوبا ببرق ورعد و​أمطار​ غزيرة ". ويلف المنطقة موجة من البرد القارس مع رياح شديدة السرعة تسببت بخسائر مادية في اشجار ​الفاكهة​ واللوزيات نتيجة تساقط القسم الاكبر من براعمها. من جهة اخرى طلبت ​القوى الأمنية​ من السائقين توخي الحذر اثناء ​القيادة​ تجنبا لخطر الانزلاقات.

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