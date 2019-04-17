شعبة المعلومات أوقفت عصابة نفذ أفرادها عملية سطو مسلح على شركة صيرفة في الطيونة

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "في تاريخ 2 نيسان 2019، دخل مجهولون، بحوزتهم أسلحة حربية، إلى شركة "STEP" للصيرفة الكائنة في محلة الطيونة، شاهرين مسدساتهم باتجاه الموظّفين، كما استخدم أحدهم رذاذ الفلفل بوجه أحد الموظّفين، من ثمّ قاموا بسلب مبلغ مالي قُدّر بحوالي مليون وأربعمائة ألف دولار أميركي، ولاذوا بالفرار إلى جهةٍ مجهولة".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "على أثر ذلك، باشرت القطعات الخاصة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية منفّذي عملية السطو وتوقيفهم"، مبيّنةً أنّ "نتيجةً للمتابعة، تبيّن أنّ الفاعلين استخدموا خلال تنفيذهم العملية سيارة جيب نوع "شيروكي" لون أبيض تحمل لوحة مزوّرة. وعمد ثلاثة منهم إلى الدخول إلى الشركة لتنفيذ عملية السطو، فيما باقي أفراد العصابة قاموا بتأمين الحماية للمنفّذين في محيط الشركة والمسلك المتّجه نحو البقاع".

وذكرت المديرية أنّ "الشعبة تمكّنت من تحديد هوية جميع المتورّطين بهذه القضية ومنهم: "ز. خ. أ." وهو لبناني من مواليد عام 1991، "ح. خ. أ." وهو لبناني من مواليد عام 1987 وهو موظف في الشركة المسلوبة، "ع. ع." وهو لبناني مواليد عام 1989 و"ح. ن." وهو لبناني من مواليد عام 1984".

ولفتت إلى أنّ "بتواريخ 9-10 و11 نيسان 2019 ومن خلال عمليات رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت القوة الخاصة في الشعبة من توقيفهم في مناطق: رياق، زحلة والضاحية الجنوبية"، مشيرةً إلى أنّ "بالتحقيق معهم، اعترفوا بتورّطهم بعملية السطو المسلح بعد أن خطّطوا لها مسبقًا، وقاموا بتنفيذها بالإشتراك مع آخرين متوارين عن الأنظار. كذلك اعترفوا بتقاسم المبلغ المسلوب فيما بينهم داخل منزل أحد المتورّطين في العملية في بلدة رياق. واعترف "ز. خ. أ." المذكور بأنه خبّأ قسمًا من المبلغ المسلوب في داخل مزرعة خيول في بلدة رياق".

وأفادت بأنّ "بتاريخ 12 نيسان 2019، عثرت قوة من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني على هذا المبلغ المخبأ والبالغ 120130 يورو و331330 دولار أميركي ومليوني ليرة لبنانية. وجرى تسليم المبلغ المذكور الى شعبة المعلومات". ونوّهت إلى أنّه "تمّ تسليم المبلغ المضبوط إلى الشركة المدعية، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين، وأودعوا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل جارٍ لتوقيف باقي المتورطين".