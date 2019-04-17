غوتيريس يواصل مسعى لإعادة إطلاق محادثات توحيد جزيرة قبرص

أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​، ​مجلس الأمن الدولي​، "أنّه يواصل مسعى لإعادة إطلاق مفاوضات إعادة توحيد جزيرة قبرص"، بعد نحو عامين على انهيارها.

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