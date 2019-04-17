أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الأوغندي هنري أوكيلو أوريم أنه "في حال طلب من أوغندا منح الرئيس السوداني المعزول عمر البشير حق اللجوء، فإنه يمكن النظر فيه على أعلى مستويات قيادتنا".
وفي حديث لـ "وكالة الصحافة الفرنسية"، أوضح أن "إقدامنا على هذه الخطوة، يعود إلى كون البشير لعب دورا رئيسيا في اتفاق السلام في جنوب السودان حيث كان الضامن الرئيسي لاتفاقية السلام الموقعة بين حكومة جوبا والمعارضة".
وعزل الجيش السوداني البشير الأسبوع الماضي تحت ضغط مظاهرات شعبية حاشدة طالبت بإسقاط نظامه بعد تردي الأوضاع المعيشية في البلاد.
ويخضع البشير لمذكرتي توقيف دوليتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية عامي 2009 و2010 بتهمة "الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب" ارتكبت في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2008.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أوغندي: إذا طلب من أوغندا منح البشير حق اللجوء فإنه يمكن النظر بذلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.