مسؤول أوغندي: إذا طلب من أوغندا منح البشير حق اللجوء فإنه يمكن النظر بذلك

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الأوغندي هنري أوكيلو أوريم أنه "في حال طلب من ​أوغندا​ منح الرئيس السوداني المعزول ​عمر البشير​ حق اللجوء، فإنه يمكن النظر فيه على أعلى مستويات قيادتنا".

وفي حديث لـ "وكالة ​الصحافة​ الفرنسية"، أوضح أن "إقدامنا على هذه الخطوة، يعود إلى كون البشير لعب دورا رئيسيا في اتفاق السلام في ​جنوب السودان​ حيث كان الضامن الرئيسي لاتفاقية السلام الموقعة بين ​حكومة​ جوبا والمعارضة".

وعزل ​الجيش السوداني​ البشير الأسبوع الماضي تحت ضغط مظاهرات شعبية حاشدة طالبت بإسقاط نظامه بعد تردي الأوضاع المعيشية في البلاد.

ويخضع البشير لمذكرتي توقيف دوليتين أصدرتهما ​المحكمة الجنائية الدولية​ عامي 2009 و2010 بتهمة "الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب" ارتكبت في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2008.