قالن: أنقرة تأمل بتمديد إعفائها من العقوبات الأميركية ضد طهران

لفت المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، بعد محادثات بين وزير المالية التركي بيرات ألبيرق والرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس، إلى أن "​أنقرة​ متفائلة بإصدار إدارة ترامب إعفاء جديدا لها بعد مطالبة واشنطن كل الدول العام الماضي بوقف شراء ​النفط​ ال​إيران​ي"، مؤكدا "أننا نحن نتوقع إعفاء لتركيا لكننا لم نتسلم إشعارا رسميا بذلك".

وأشار قالن إلى أن" تركيا خفضت وارداتها من إيران بالرغم من معارضتها للعقوبات الأميركية التي فرضها ترامب بشكل أحادي بعد انسحابه من الاتفاق النووي"، جازما أنه "لا يجب أن يتوقع الناس أن تدير تركيا ظهرها لإيران بهذه البساطة. نريد الحفاظ على علاقات طيبة مع إيران ونعتقد أن الطريقة للتعامل مع إيران هي الانخراط معها أكثر بدلا من زيادة العقوبات".

وكانت ​الولايات المتحدة​ قد منحت إعفاءات لمدة ستة أشهر لثماني دول هي الصين واليونان والهند وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا ينتهى أجلها في 2 أيار.