وزير الدفاع التركي ونظيره الأميركي بحثا بالتطورات في سوريا وبقضايا أمنية إقليمية

اجتمع وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان، بنظيره التركي خلوصي أكار، في لقاء أحيط بتكتم وسط التوتر السائد في العلاقات بين الولايات المتحدة الأميركية وتركيا.
ولفتت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان مقتضب عقب اللقاء، إلى أنّ "الوزيرين التقيا بصفتهما شريكين استراتيجيين، وركّزا في محادثاتهما على مصالحهما وليس مواقفهما، وعلى أهمية التعاون الأميركي- التركي على الصعيد الثنائي وكحليفين في حلف شمال الأطلسي".
أمّا وزارة الدفاع التركية، فأوضحت في بيان، أنّ "الجانبين بحثا أيضًا بالعلاقات الثنائية والتعاون في الصناعات الدفاعية. كما نقل أكار إلى شاناهان وجهات نظر أنقرة ومطالبها بشأن المنطقة الآمنة المقرّر إنشاؤها شمالي سوريا، وصفقة شراء منظومة "إس-400" الروسية، والمقاتلة "F-35" الأميركية، إضافة إلى التطوّرات في شرق البحر المتوسط".
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