إنطلاق أشغال بناء المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني

انطلقت أخيرا أشغال البناء الخاصة بالمقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، وذلك بمحاذاة الطريق المدارية لمدينة الرباط.

ويقع ورش الأشغال، المحاط بلافتات تشير إلى أن صاحب المشروع هو مديرية الحموشي، فوق بقعة أرضية كبيرة وفي موقع قريب من أرقى أحياء العاصمة.

ويعتبر الموقع الجديد، الذي ستنتقل إليه مصالح المديرية العامة من البناية القديمة الحالية، التي تقع وسط العاصمة، قريبا من المقر الخاص بمديرية مراقبة التراب الوطني، الديستي، التي يترأس عبد اللطيف الحموشي مديريتها العامة، جامعا بذلك بين المديريتين الأمنيتين.

وكان الحموشي أعلن إنشاء المقر الجديد قبل عامين، بمناسبة الذكرى الـ61 لتأسيس الأمن الوطني.