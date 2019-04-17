مدرب برشلونة: علينا الفوز بكل شيء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أبدى مدرب برشلونة الإسباني، إرنستو فالفيردي، سعادته بعد الفوز على مانشستر يونايتد الإنجليزي (3-0)، والتأهل للدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكر فالفيردي خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": " قدمنا مباراة رائعة، رغم أننا واجهنا صعوبات في البداية، ولكن بعد ذلك قمنا بترتيب أوراقنا".

وأضاف "في أول 5 دقائق، كانت الأمور صعبة، ولكننا سيطرنا بعد ذلك حتى النهاية، وبمجرد أن وجدنا مخرجًا، أصبح كل شيء أكثر وضوحًا".

وبسؤاله عن ميسي، أجاب "هو يظهر في مثل هذه المباريات دائمًا، وليس في أوقات مُحددة، ويمتلك ميزة التسجيل ويتحمل العبء الهجومي للفريق".

وتابع "احتفال كوتينيو بهز الشباك؟ لم أشاهده ولا أعرف ما يقصده، ولكني استمتعت بالهدف، والذي أثبت استغلالنا للتفاصيل الصغيرة أمام الخصم".

Advertisements

والتزم اللاعب البرازيلي، الهدوء في احتفاله بالهدف، واضعًا إصبعيه في أذنيه وهو ينظر إلى مدرجات الكامب نو، في رسالة فحواها أنه لا يلتفت للانتقادات أو شائعات الاستغناء عن خدماته بنهاية الموسم الجاري.

وتابع "نحن في فريق يطالب بالكثير، يجب علينا الفوز بكل شيء وأن نلعب بشكل جيد، وهناك عبء إعلامي وكلنا مُعرضون للنقد، وهو أمر ليس سهلًا".

وأردف "تسجيل كوتينيو للأهداف بشكل دائم أمر غير ممكن، نحن جميعًا بشر ويجب علينا أن نتعايش مع العالم الذي نحن فيه".

واختتم بالحديث عن الخصم المقبل في نصف النهائي بقوله "هذه مسابقة دوري الأبطال، نتيجة المباراة الأولى بين ليفربول وبورتو لا تضمن أي شيء، وليفربول هو المُفضل للتأهل، لكننا سنرى ماذا سيحدث".