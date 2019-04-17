مدرب يوفنتوس: أياكس استحق التأهل وكريستيانو أعطانا الكثير

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تحدث مدرب يوفنتوس الإيطالي، ماسيمليانو أليغري، عن مصيره مع فريقه بعد الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا على يد أياكس أمستردام الهولندي.

وخسر يوفنتوس في معقله ووسط جماهيره أمام أياكس (1-2) في إياب ربع النهائي، ليتأهل الفريق الهولندي للمربع الذهبي بالفوز (3-2) في مجموع المباراتين.

وقال أليغري في تصريحات لشبكة سكاي سبورت إيطاليا "أخبرت رئيس النادي أنني سأظل مع الفريق، سنجلس ونفكر سويًا في المستقبل".

وأضاف "قدمنا أداء جيد في الشوط الأول، كرة القدم وحشية، لأننا استقبلنا هدفًا يشوبه الحظ، ثم شعرنا بالخوف، في الشوط الثاني، كان علينا اتباع نهج مختلف".

وتابع "أياكس يستحق التأهل، يجب أن نرفع القبعة للخصم بعد الظهور بشكل مبهر في الشوط الثاني، دعونا لا ننسى أن الفريق الهولندي كان في نهائي الدوري الأوروبي منذ عامين".

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وعن الإصابات، علق "عندما تصل لدور الثمانية، من الأفضل أن يكون لديك أكبر عدد ممكن من الخيارات، لأن هذه المباريات تُحسم من خلال التفاصيل الصغيرة".

ونوه "عانينا من وجود العديد من اللاعبين الذين يواجهون مشاكل في اللياقة البدنية، هناك الكثير من اللاعبين الشباب الذين يحتاجون لاكتساب الخبرة".

وحول شعور بعض لاعبيه بأن رونالدو سيحل كل شيء، أجاب "كريستيانو أعطانا الكثير، لكن عندما تصل إلى ربع النهائي فأنت بحاجة إلى كل لاعب".

وأردف "كنا نفتقد لنحو 5 لاعبين في مباراة الأمس، روجاني وبونوتشي قدما مباراة جيدة لمدة 50 دقيقة، لكننا فقدنا وحدتنا وتنظيمنا، ومنحنا أياكس الأفضلية".

وأتم "دي ليخت كان يجب أن يكون مُراقبًا بشكل فردي، لكنه هرب وسجل الهدف الثاني، التفاصيل الصغيرة تصنع الفارق. منحنا أياكس بعض الهدايا بتسجيلهم 3 أهداف ضدنا في المباراتين".