لندن: اعتقال 290 ناشط بيئي بعد مظاهرات ضخمة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بلغ عدد معتقلي احتجاجات البيئة في لندن، أمس الثلاثاء، 290 شخصا، في اليوم الثاني لإغلاق الناشطين بعض أشهر شوارع العاصمة البريطانية، في مناطق مثل أوكسفورد سيركس وماربل آرتش مما تسبب في فوضى مرورية.

وأصاب الاحتجاج الذي تقوده جماعة "إيكستينكشن ريبيليون" البريطانية لمكافحة تغير المناخ أجزاء من وسط لندن بالشلل يوم أو من أمس الاثنين، وبقي بعض المتظاهرين طوال الليل لليوم الثاني من الاحتجاج يوم الثلاثاء.

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وتطالب الجماعة، التي تصدرت عناوين الصحف باحتجاج لناشطين شبه عراة في مجلس العموم في وقت سابق من هذا الشهر، الحكومة بإعلان حالة طوارئ بيئية ومناخية وخفض الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري إلى الصفر بحلول عام 2025.

وقال قائد الشرطة كولن وينجروف، أمس، إنه "في هذا الوقت، تسبب المظاهرات المستمرة تعطيلات خطيرة في النقل العام وللشركات المحلية ولسكان لندن الراغبين في مباشرة أنشطتهم اليومية".

وجرى إبلاغ الناشطين بأنه يتعين عليهم قصر المظاهرات على منطقة ماربل آرتش، وتتخذ الشرطة إجراءات ضد المحتجين في أماكن أخرى.