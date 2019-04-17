انت الان تتابع تفاصيل خبر سفير قطري: قوة علاقاتنا تنعكس إيجاباً على سياستنا الخارجية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 17 أبريل 2019 08:56 صباحاً - أكد محمد حسن الجابر، سفير دولة قطر في بيروت، أن الدوحة تجاوزت آثار الحصار الجائر الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر، مشيراً إلى أن "سيادة الدولة خط أحمر" .

وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة "ذي بارلمينت" الأمريكية، قال السفير الجابر: إن "دول الحصار تعمدت افتعال الأزمة بهدف مصادرة سيادة قطر وحرية التعبير التي تتمتع بها، واتضح ذلك جلياً من قائمة المطالب التي تقدمت بها، وهو أمر غير مقبول لنا، وسيادتنا خط أحمر".

وأضاف الدبلوماسي القطري: "لقد دعونا منذ البداية لحل الأزمة عبر حوار قائم على الاحترام المتبادل ودعمنا الوساطة الكريمة لسمو أمير دولة الكويت الشقيقة، وما زلنا نؤمن إيماناً راسخاً بأن الحوار المبني على الاحترام المتبادل من شأنه أن ينهي هذه الأزمة"، بحسب ما ذكر موقع الخارجية القطرية.

وأكد أن دولة قطر "تجاوزت آثار الحصار الجائر، وتعززت حصانة اقتصادها من الهزات الخارجية، وازداد اعتمادها على ذاتها، وترسخت الروابط مع حلفائها أكثر مما كانت".

ولفت إلى أن دولة قطر وضعت منذ عدة سنوات مبدأ الاعتماد على الذات والانفتاح الاقتصادي كخيارين استراتيجيين لمواجهة مختلف التحديات الإقليمية والعالمية، "وهذا التوجه ساهم في تدعيم الصناعات الوطنية من جهة، وتعزيز مكانة دولة قطر كمحور تجاري رئيسي في المنطقة من جهة أخرى".

وأشار الجابر إلى أن علاقات دولة قطر الإقليمية والدولية تزداد يوماً بعد يوم رسوخاً، بفضل سياسة الانفتاح التي تنتهجها الدولة، مشيراً إلى أن المشاركة الواسعة لأكثر من 160 دولة في اجتماعات الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي، التي استضافتها دولة قطر مؤخراً، تمثل أحدث دليل على مدى متانة وقوة علاقات قطر إقليميا ودولياً.

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ورأى أن قوة هذه العلاقات تنعكس إيجاباً على سياسات دولة قطر في الشرق الأوسط، القائمة على مناصرة قضايا الشعوب وتحقيق تطلعاتها المشروعة في الحرية والكرامة.

وأكد أن دولة قطر تبذل جهوداً متصلة للإسهام مع المجتمع الدولي في تحقيق السلام والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط التي تشهد منذ عدة عقود حروباً متصلة، بفعل النزاع العربي الإسرائيلي، وما تلاه من حروب في العراق وسوريا واليمن وليبيا.

وقال السفير القطري في لبنان: إن "دولة قطر ظلت تضع القضية الفلسطينية في مقدمة أولوياتها، وتؤكد عبر مختلف المنابر الإقليمية والدولية موقفها الثابت والداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة بما يضمن إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف".

وبشأن ليبيا، التي تشهد هذه الأيام تصعيداً عسكرياً خطيراً، أضاف أن دولة قطر سارعت إلى دعوة جميع أطراف الصراع إلى الوقوف عند مسؤوليتهم التاريخية أمام الشعب الليبي الذي يعلق الآمال على مسار الحل السلمي، وأن يقدموا الحوار الوطني على الخيارات العسكرية، ومصلحة الوطن الليبي الأكبر على المصالح الفرعية الضيقة.

وأكد أن هذا الموقف يمثل امتداداً لدعواتها السابقة لجميع فئات وأطياف الشعب الليبي، لتحقيق الوفاق الوطني وبناء الدولة ومؤسساتها ووضع حد لمعاناة الشعب الليبي الشقيق، وتحقيق أمنه واستقراره.

وفيما يتعلق باليمن، أكدت دولة قطر منذ بدء الحرب حرصها على استقرار اليمن ووحدته وسلامة أراضيه، ودعت جميع الأطراف لوقف الاقتتال واللجوء إلى الحوار لحل الأزمة سياسياً، استناداً إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني.

ولفت إلى أنه في الشأن السوري حرصت دولة قطر منذ بداية الأزمة على أن تبقى سوريا وطنا موحداً، ودعمت كل الجهود الإقليمية والدولية لإنجاح الحل السياسي الذي يخرج سوريا من أزمتها ويلبي تطلعات الشعب السوري في الحرية والعدالة والأمن والاستقرار، وفقاً لبيان جنيف.