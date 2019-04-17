انت الان تتابع تفاصيل خبر إندونيسيا.. أكبر انتخابات بيوم واحد عالمياً لاختيار رئيس وبرلمان والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 17 أبريل 2019 08:56 صباحاً - يصوت الإندونيسيون اليوم الأربعاء، ضمن أكبر انتخابات تجري في يوم واحد على مستوى العالم، حيث فتحت مراكز الإقتراع أبوابها في أنحاء البلاد الواسعة المساحة بعد حملة انتخابية استمرات قرابة الستة أشهر لانتخاب رئيس وبرلمان جديدين.

ويستمر التصويت لثماني ساعات في 17508 جزيرة التي تشكل إندونيسيا، في مسافة تزيد عن خمسة آلاف كيلومتراً من غربها إلى شرقها، في إدارة لوجستية صعبة، و20 عاماً من الديمقراطية الحديثة.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة السابعة صباح اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي في الجانب الشرقي من البلاد وتغلق في الواحدة ظهراً في الجانب الغربي.

ويضم السباق نحو كرسي الرئاسة، الرئيس جوكو ويدودو، رجل الأعمال السابق الذي بدأ مشواره السياسي قبل نحو 14 عاماً برئاسة بلدية مدينة صغيرة، والذي يأمل في إعادة انتخابه منافساً للجنرال السابق برابوو سوبيانتو الذي فاز عليه الرئيس بهامش بسيط في 2014.

وهيمن الاقتصاد على الحملة الانتخابية المشحونة، رغم أن صعود الإسلام السياسي قد خيم على السباق الانتخابي في أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان.

Advertisements

أغلب استطلاعات الرأي أشارت إلى أن ويدودو يتقدم بفارق مريح فيما تفيد المعارضة أن "التنافس أكثر احتداماً"، بينما قال برابوو في مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء إنه يتوقع الفوز بنسبة 63% من أصوات الناخبين.

وفي السياق، تطوع أكثر من عشرة آلاف شخص لرصد نتائج الانتخابات المعلنة في مراكز الاقتراع في مسعى لإحباط محاولات التزوير.

من جانبها زعمت المعارضة بالفعل وجود مخالفات في قوائم الناخبين قد تؤثر في الملايين وتعهدت باتخاذ إجراءات قانونية أو استخدام "سلطة الشعب" إذا تم تجاهل بواعث قلقها.

وانضم ما يقرب من 350 ألفاً من أفراد الشرطة والجيش إلى 1.6 مليون من قوات الأمن المتمركزة في أنحاء البلاد المؤلفة من 17 ألف جزيرة لتأمين التصويت.

وقد يُعرف المرشح الفائز بالرئاسة بحلول ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، ويتوقع أن تعلن المفوضية العامة للانتخابات النتائج الرسمية في مايو.

هذا ويدلي أكثر من 192 مليون ناخب بأصواتهم في الانتخابات التشريعية المحلية والوطنية والتي يتنافس فيها أكثر من 245 ألف مرشح.