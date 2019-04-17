انت الان تتابع تفاصيل خبر نتنياهو: تلقيت تهاني من زعماء عرب بفوزي في الانتخابات والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 17 أبريل 2019 08:56 صباحاً - قال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنه تلقى اتصالات من زعماء دول عربية لتهنئته على الفوز بانتخابات الكنيست (البرلمان) التي أجريت مؤخراً.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" على موقعها الإلكتروني، أن نتنياهو في خطاب احتفالي أمام أنصار حزب "الليكود" عقد في مدينة القدس المحتلة، قال: "بارك لي عدد من قادة دول عربية وإسلامية، بمناسبة فوزي في الانتخابات الأخيرة".

وأضاف نتنياهو: "لا أتكلم عن زعيم دولة عربية واحدة أو اثنتين، بل عن العديد من القادة العرب"، متابعاً بقوله: "نحن أمام فرصة كبيرة للسلام في المستقبل، لقد حولنا إسرائيل إلى قوة عالمية"، وفق ما ذكرته "وكالة الأناضول".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أوصى 65 عضواً في الكنيست الرئيس رؤوبين ريفلين بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة.

Advertisements

ومن المقرر أن يتسلم ريفلين، الأربعاء، النتائج الرسمية النهائية للانتخابات، من لجنة الانتخابات المركزية، على أن يجتمع مع الشخص الذي ينوي تكليفه بتشكيل الحكومة، ويعلن عن النتيجة مساء اليوم ذاته.

ويتألف الكنيست من 120 مقعداً، ويلزم المكلف بتشكيل الحكومة الحصول على ثقة 61 عضواً على الأقل.

وكانت نتائج الانتخابات الإسرائيلية العامة التي أجريت في 9 أبريل الحالي، أظهرت فوز حزب "الليكود" برئاسة نتنياهو، مع تقدم واضح لكتلة اليمين، ما يؤهل نتنياهو للحصول على الأصوات المطلوبة لتشكيل الحكومة القادمة.

يذكر أن العلاقات العربية مع دولة الاحتلال قد تطورت في الشهور الأخيرة، وعلى وجه الخصوص مع السعودية، التي تُوّجت بزيارات متبادلة واتفاقيات وصفقات عسكرية، كان أبرزها شراء الرياض منظومة "القبة الحديدية" الدفاعية العسكرية من "تل أبيب".