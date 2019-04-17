ما هي شروط أمريكا لرفع السودان من قائمة الإرهاب؟

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خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 17 أبريل 2019 08:56 صباحاً - قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لن ترفع اسم السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب قبل أن تتغير قيادة وسياسات الدولة ويسلم الجيش السلطة.

وأضاف المسؤول لوكالة "رويترز ": "سنكون مستعدين للنظر في رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب إذا حدث تغيير جوهري في قيادة البلاد وسياساتها".

وعلقت إدارة الرئيس دونالد ترامب المحادثات بشأن تطبيع العلاقات مع السودان بعدما أطاح الجيش بالرئيس عمر البشير الأسبوع الماضي، وأعلن أنه سيشرف على فترة انتقالية مدتها عامان تليها انتخابات.

وكانت الحكومة الأمريكية قد أضافت السودان إلى قائمتها للإرهاب في عام 1993، ومنع التصنيف وصول السودان إلى الأسواق المالية كما ضغط بشدة على الاقتصاد.

وفي أكتوبر من العام 2017، رفعت الولايات المتحدة عقوبات تجارية واقتصادية منفصلة كانت قد فرضتها على السودان في 1997.

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ووافقت الولايات المتحدة، في نوفمبر، على إجراء محادثات مع حكومة البشير بشأن كيفية رفع اسم السودان من القائمة، لكن لم يتسن التوصل لقرار قبل الإطاحة بالبشير بعد أسابيع من الاضطرابات المتصاعدة.

وقال المسؤول: "من المهم احترام إرادة الشعب والسماح بانتقال سلمي للسلطة"، وأضاف أن "رفع التصنيف في الوقت الحالي مستبعد وأن القيود لا تزال قائمة".

فيما قال إيهاب عثمان رئيس مجلس الأعمال الأمريكي السوداني، إن من الضروري أن تواصل الولايات المتحدة وحليفتاها، بريطانيا وفرنسا، الضغط على الجيش.

وأضاف في مقابلة مع "رويترز" أنه ينبغي للولايات المتحدة أيضاً المساعدة في إعادة بناء اقتصاد السودان بدعم إعفائه من ديون بموجب مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، التي يساندها البنك الدولي.

وجدير بالذكر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات اقتصادية على السودان عام 1997، ورفعتها في أكتوبر 2017، لكنها أبقت عليه في قائمة الدول الراعية للإرهاب، التي أدرجته فيها سنة 1993.

وأبدت واشنطن أكثر من مرة استعدادها لرفع اسم السودان من قائمة "رعاة الإرهاب"، شريطة قيام السلطات في الخرطوم بإجراء إصلاحات.