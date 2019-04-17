شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يستخدم الفيتو ضد «الكونغرس» بشأن التحالف في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب استخدم حق النقض ضد قرار للكونغرس يسعى لإنهاء المشاركة الأمريكية في الحرب التي يقودها تحالف دعم الشرعية في اليمن. ووصف ترامب قرار الكونغرس بأنه «محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف سلطاته الدستورية». وأضاف أن الدعم الأمريكي ضروري لـ«حماية أمن أكثر من 80 ألف أمريكي يعيشون في بعض دول التحالف التي كانت عرضة لهجمات الحوثيين من اليمن».

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