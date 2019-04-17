شكرا لقرائتكم خبر عن 150 مفقوداً في غرق سفينة بالكونغو والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدى إن نحو 150 فقدوا بعد أن غرقت سفينة فى بحيرة بشرق البلاد. وكتب الرئيس على تويتر "يتملكنى حزن بالغ لتحطم سفينة يوم 15 أبريل فى بحيرة كيفو. الحصيلة الأولية تشير إلى 150 مفقودا". وقال دلفين مبيريمبى وهو ناشط من إقليم كيفو الجنوبى إنه تم انتشال ثلاث جثث وإنقاذ 33 شخصا وإن هناك 150 راكبا فى عداد المفقودين.

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