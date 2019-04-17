ترامب يستخدم "الفيتو" ضد قرار للكونغرس بشأن حرب اليمن

الخليج 365/ بغداداستخدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، حق النقض (الفيتو) ضد قرار الكونغرس بإيقاف الدعم الأميركي للعمليات العسكرية التي تقودها السعودية في المين.

وقال ترامب: "هذا القرار محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف سلطاتي الدستورية، وهو ما يعرض للخطر أرواح مواطنين أمريكيين وجنودا شجعانا، في الوقت الحالي وفي المستقبل"، وفقاً لـ"سبوتنك".

وكان مجلس الشيوخ الأميركي صوت، في الـ14 من شهر آذار الماضي، على مشروع قانون لإنهاء الدعم الأميركي للحرب في اليمن.

